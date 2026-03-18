AREFE GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU? Ramazan Bayramı Arefe Günü Bankalar Açık Mı 2026? 19 Mart Arife Günü Banka Çalışma Saatleri

2026 Ramazan Bayramı yaklaşırken, Arefe gününde bankaların çalışma durumu ve mesai saatleri vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bayram hazırlıkları kapsamında işlemlerini tamamlamak isteyenler “Arefe günü bankalar açık mı, tam gün mü, yarım gün mü çalışıyor?” sorularına yanıt ararken, Türkiye’de resmi tatil uygulamaları 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun çerçevesinde belirleniyor.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, NE ZAMAN 2026?

Kurban Bayramı 2026 arefe günü 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günleri Türkiye'de okullar, özel sektör ve kamu çalışanlarına yarım gün tatil olarak kabul ediliyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

19 Mart 2026 Perşembe günü, öğle saat 13.00’ten itibaren resmi tatil kapsamına gireceği için kamu kurumları, bankalar ve birçok özel sektör işletmesi yarım gün mesai uygulamasına geçecek. Sabah saatlerinde normal çalışma düzeni devam ederken, öğleden sonra kamu çalışanları için mesai sona erecek; özel sektörde ise işveren politikalarına bağlı olarak çalışanlar öğleden sonraki süre için mesai ücreti veya yarım gün çalışma karşılığı ek ödeme alacak.

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI 2026?

Arefe günü yarım gün çalışma sistemi bulunuyor. Dolayısıyla bankalar 19 Mart Perşembe arefe günü yarım gün çalışacak. Bu düzenleme, resmi tatil uygulamalarını belirleyen mevzuat doğrultusunda her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı Arefe gününde de geçerliliğini koruyacak.