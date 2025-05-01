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Ardahanlı çiftçi traktörle tarlasına 'Aile Yılı' yazdı

01.05.2025 - 15:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)-

Ardahanlı çiftçi traktörle tarlasına 'Aile Yılı' yazdı

Ardahan2da Fatih Doğruyol (37), tarlasına traktörüyle 'Aile Yılı' yazdı.

Aile kurumunun öneminin vurgulanması, aile içindeki birlik ve beraberliğin korunması, mevcut riskler karşısında ailenin topyekun desteklenmesi amacıyla 2025 yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Ardahan’da merkeze bağlı Yalnızçam köyünde bekar olan Fatih Doğruyol, aile yılına destek vermek amacıyla ekime hazırladığı tarlasına traktörüyle, 'Aile Yılı' yazdı.

Ardahanlı çiftçi traktörle tarlasına Aile Yılı yazdı

Fatih Doğruyol ile tarlasında görüşen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya ve Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Bekir Tancı, örnek bir çalışma yaptığı için ona teşekkür etti. Fatih Doğruyol, "Ailemizin geleceğini topraktan temin ettiğimiz ve bu yıl 'Aile Yılı' olduğu için farkındalık yaratmak amacıyla kendi tarlama 'Aile Yılı' yazdım" dedi.

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