Ardahan'ın Posof ilçesinde kamyon devrildi: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Bayram Ali Aydın (59) idaresindeki 08 AAK 557 plakalı hafriyat kamyonu, Yurtbekler köyü mevkiinde çalışma yaparken devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü Ali Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin incelemesinin ardından cenaze, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.