GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemArdahan'da kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkili oldu
HaberlerGündem Haberleri Ardahan'da kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkili oldu

Ardahan'da kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkili oldu

09.01.2026 - 01:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ARDAHAN (İHA)

Ardahan'da kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkili oldu

Ardahan’da gece saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da dondurucu soğukların ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Bazı park, cadde, sokak, araba ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri akşam saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaparken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışının tadın çıkaran Emrah Polat, "Evet şu an Ocak ayındayız. Birkaç gün öncesine kadar eksi 35 dereceyi bulan sıcaklıklar kar yağışının ardından havanın yumuşamasına neden oldu. İnşallah yaşanan soğuklar bir daha gelmez ve hayat böyle devam eder" dedi.

Güncel Haberler

Bolu'da kar yağdı, en çok bu ürün 'yok' sattı
#Gündem

Bolu'da kar yağdı, en çok bu ürün 'yok' sattı

ABD Başkanı Donald Trump: Uluslararası hukuka ihtiyacım yok
#Dünya

ABD Başkanı Donald Trump: Uluslararası hukuka ihtiyacım yok

Ardahan'da kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkili oldu
#Gündem

Ardahan'da kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkili oldu