Kars'ın tarihi burada: 40 kapılı şehir ziyaretçilerini bekliyor

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Kars'a Antalya'dan yaz tatili için geldiğini ifade eden Sevda Kuzey, "Bizim ülkemizde böyle tarihi yerler çok fazla ve buraları görmek gerekiyor. Çok müthiş yerler, buraları aslında öğrenmek gerekiyor ve sahip çıkmamız gerekiyor. Ülkemizde çok muazzam ötesi tarihi yerler var. Kars'a da bayıldım, ilk defa geldim. Çok müthiş olağan üstü bir şehir. Çok etkilendim, böyle taşlara dokunarak o eski zamanlardaki durumlarını hissetmeye çalıştım. Çok etkilendim, çok güzel bir yer. Muazzam bir ülkemiz var. Çok iyi topraklarda yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çok gururluyum aslında, böyle Anadolu topraklarında, böyle bir ülkede yaşamaktan onurluyum" dedi.