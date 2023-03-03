Araç sigortası yaptırmak isteyenleri hedef seçtiler! Milyonlarca lira dolandırmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'nitelikli dolandırıcılık' suçu çerçevesinde Eskişehir'de 50, 75 ilde bin 238 olmak üzere toplamda bin 288 olay tespit edildi. 28 Şubat'ta İzmir, İstanbul ve Sakarya illerinde bulunan toplam 24 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda çok sayıda ajanda, bilgisayar ve sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 MİLYON 22 BİN TL DOLANDIRMIŞLAR

Olaylarla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin; araç sigortası yaptırmak isteyen vatandaşları hedef seçerek gerçek ve güvenilir sitelere yakın isimlerle kurdukları 50'den fazla sahte internet sitesi üzerinden güven ortamı oluşturdukları, sitelerinin tıklanma olarak en üst sıralarda gösterdikleri, bu siteler üzerinden farklı numaralar kullanarak ilan verdikleri, mağdurlara sigorta yapacaklarını belirterek hesaplarına para gönderilmesini veya kart bilgilerini almak suretiyle araçların sigortasını yapmayıp haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Bugüne çok sayıda kişinin toplamda 5 milyon 22 bin TL dolandırıldığı anlaşıldı. Olay ilgili devam eden soruşturma sürecinde tutarın artabileceği öğrenildi.

EMNİYETTEN UYARI

İnternet siteleri üzerinden araç sigortası işlemlerini yaptıranlar için Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, “Vatandaşlarımızın internet siteleri üzerinden araç sigortalarını yaptırmaları halinde; bilinen doğruluğu kanıtlanmış siteler ve şirketler üzerinden işlem yapmaları, güvensiz sitelerden yapılacak poliçelere inanmamaları, poliçelerini mutlaka E-Devlet üzerinden kontrol etmeleri, mağduriyet yaşamamaları açısından önemlidir. Bu tür zararlı linkleri gören vatandaşlarımızın https://usom.gov.tr/ihbar URL adresli ihbar sayfasına bildirimde bulunması halinde gerekli işlemler başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.