GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Araç lastiği içinden 16 kilo uyuşturucu, tabanca, döviz ve TL çıktı
ABONE OL

Araç lastiği içinden 16 kilo uyuşturucu, tabanca, döviz ve TL çıktı

Tekirdağ merkezli 3 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonda bir araç lastiği içinde 7 kilo 131 gram kokain, 9 kilo 550 gram esrar, ruhsatsız 1 tabanca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 395 euro, 110 dolar, 100 paunt ve 180 lira ele geçirildi.

06.04.2023 - 14:17 | | DHA
Araç lastiği içinden 16 kilo uyuşturucu, tabanca, döviz ve TL çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren takibin ardından Tekirdağ, İstanbul ve Edirne'de 5 farklı adrese baskın yapıldı, 14 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde bir araç lastiği içinde 7 kilo 131 gram kokain, 9 kilo 550 gram esrar, ruhsatsız 1 tabanca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 395 euro, 110 dolar, 100 paunt ve 180 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

    Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

    Beyoğlu’nda 5 katlı metruk bina çöktü

    Beyoğlu’nda 5 katlı metruk bina çöktü

    Trump'ın iddianamesinde Woman-1 olarak adlandırıldı! İlk kez sessizliğini bozdu

    Trump'ın iddianamesinde Woman-1 olarak adlandırıldı! İlk kez sessizliğini bozdu