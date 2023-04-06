Araç lastiği içinden 16 kilo uyuşturucu, tabanca, döviz ve TL çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren takibin ardından Tekirdağ, İstanbul ve Edirne'de 5 farklı adrese baskın yapıldı, 14 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde bir araç lastiği içinde 7 kilo 131 gram kokain, 9 kilo 550 gram esrar, ruhsatsız 1 tabanca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 395 euro, 110 dolar, 100 paunt ve 180 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.