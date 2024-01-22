Arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Karekod uygulaması ile ilgili yeni gelişme
Milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yeni açıklama yapıldı. Karekod uygulaması 1 Ocak itibarı ile zorunlu hale geldi. Detaylar açıklandı.
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından plakalarda karekod uygulaması ile ilgili bir gönderi yayınladı.
Bakanlık gönderisinde şunları dedi:
1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunması zorunludur.
*Eğer sahte veya APP plaka kullanıyorsanız, derhal bu plakaları çıkartarak, devletin belirlediği standartlara uygun plakaları kullanmaya geçmelisiniz. Çünkü, sahte ve APP plaka kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur.
*APP plaka kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 TL, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 TL para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir.
📌1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunması zorunludur❗— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 22, 2024
➡️Eğer sahte veya APP plaka kullanıyorsanız, derhal bu plakaları çıkartarak, devletin belirlediği standartlara uygun… pic.twitter.com/dEKvjCgZWw