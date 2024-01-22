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Arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Karekod uygulaması ile ilgili yeni gelişme

Milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yeni açıklama yapıldı. Karekod uygulaması 1 Ocak itibarı ile zorunlu hale geldi. Detaylar açıklandı.

22.01.2024 - 14:37 |
Arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Karekod uygulaması ile ilgili yeni gelişme

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından plakalarda karekod uygulaması ile ilgili bir gönderi yayınladı.

Bakanlık gönderisinde şunları dedi:

1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunması zorunludur.

*Eğer sahte veya APP plaka kullanıyorsanız, derhal bu plakaları çıkartarak, devletin belirlediği standartlara uygun plakaları kullanmaya geçmelisiniz. Çünkü, sahte ve APP plaka kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur.

*APP plaka kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 TL, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 TL para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

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