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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün resmen başladı...

Otoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması bugün resmen başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde otoyol hız sınırlarının yükseltilmesi kararı alınmıştı. Böylece otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapıldı.

01.07.2022 - 08:55 |
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün resmen başladı...

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde otoyol hız sınırlarının yükseltilmesi kararı alınmıştı. Otoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması bugün resmen başladı. Böylece otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapıldı. Hız limitlerinin esnetilmesinde ise Türkiye’deki yol ve araç kalitesindeki artış etkili oldu. Türkiye’de trafik kazası ve sonrası ölüm oranında da azalış var.

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NE KADAR OLDU?
Yeni kararla; Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde-Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut 120 km/saat olan hız sınırı 10 km/saat artırılarak 130 km/saate, Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy- Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarıldı.

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20 KİLOMETRE FAZLA
Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldığında 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek. Karayollarında maksimum hız limiti otomobiller için 120 kilometre ile sınırlıydı. Yasalar limitin yüzde 10’a kadar aşılmasına müsaade ediyor. Yani 120 kilometre hızda 12 kilometre pay var. Bu pay sayesinde yolun eğimi, hava koşulları gibi nedenlerle oluşabilecek kısa süreli hız limiti ihlalinden dolayı sürücülere ceza kesilmiyordu. Hız limitinin yüzde 10’un üzerinde aşılmasından itibaren ceza uygulanıyordu. Yeni uygulama ile idari yaptırım sınırı da 143 ve 154 kilometreye kadar çıkartılmış oldu.

 

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