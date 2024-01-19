Ara tatilde otobüsle yolculuk yapacaklar dikkat

Son dönemlerde ölümlü ve yaralanmaları otobüs kazalarının arttı. Uzun mesafeli yolculuklarda meydana gelen kazalarda adeta can pazarları yaşanırken, otobüs firmalarının yetkilileri bu tür olaylara önlem olarak emniyet kemerinin önemine dikkat çekti. Kabin memurlarının uyarılarına ve anonslarla yapılan ikazlara rağmen çoğu vatandaşın uzun mesafeli yolculuklarda emniyet kemerini kullanmadığını ifade eden firma sorumluları, herkesin ilk olarak kendi can güvenliğini sağlaması gerektiğine vurgu yaptı. Emniyet kemeri konusunda çok hassas olduklarının ve mekanizması bozuk koltukları satışa kapattıklarının da altını çizen yetkililer, emniyet kemerinin hayat kurtardığını bir kez daha hatırlatarak yolculardan duyarlı olmalarını istedi.

“Vatandaşlarımızdan bu konuda daha duyarlı ve titiz olmalarını bekliyoruz”

Eskişehir Şehirlerarası Otogarı’nda özel bir firmanın vardiya amirliğini yapan Gökhan Güldaş, bütün otobüslerde yolculara emniyet kemerlerini takmaları konusunda gerekli uyarıların ve ikazların yapıldığını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren otobüslerde zorunlu emniyet kemeri kuralı uygulaması öncesinde de bütün araçlardaki koltukların arkasına emniyet kemeri görselleri yapıştırdıklarını ifade eden Güldaş, “İkram gibi bazı anonslarda yolcularımızın dikkatini çekmek amacıyla emniyet kemeri uyarıları yer almaktadır.

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Her durakta otobüslerimiz hareket etmeden önce emniyet kemerleri konusunda titizlik gösteriyoruz. Bunu senelerden beri yapıyoruz. Bu son dönemlerde artan kazalardan dolayı yapılmıyor, öncesinde de aynı titizlikle devam ediyorduk. Tabii ki kazalar olduğundan dolayı önlem almak görevimizdir. Her otobüs duraktan hareket ettikten sonra kabin memuru arkadaşlarımız da araç içerisinde ikazlar yapıyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha duyarlı ve titiz olmalarını bekliyoruz” dedi.

“Emniyet kemeri yaralanmaların ve ölümlerin azalması konusunda önemli”

Vatandaşların yapılan ikazlara uymasını ve şehirler arası yolcu taşıma otobüsü, ticari ya da şahıs aracı olması fark etmeksizin tüm taşıtlarda emniyet kemerlerini takmasını isteyen Güldaş, “Emniyet kemerinin takılmaması özellikle otobüs kazalarında büyük risk oluşturabilir. İsteriz ki hiçbir şekilde kaza olmasın. Ama emniyet kemerini takmak hayat kurtarır. Otobüs kazalarında, büyük tip araçlarda emniyet kemeri takılmasının çok faktörlü olduğunu söyleyebiliriz. Yaralanmaların ve ölümlerin azalması konusunda önemli ölçüde yardımcı olur. Emniyet kemerlerinin takılması halinde yaralanmaların azalacağını ve ölümlü kazaların önüne geçileceğini biliyoruz. Bu nedenle yolcularımızın emniyet kemerlerini takmalarını istiyoruz. Vatandaşlar öncelikle kendi güvenliklerini sağlamalı. Tüm araçlarımızda bu kurallara uyulmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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