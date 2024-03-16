Ara tatil kaç gün olacak 2024? Nisan ara tatili bayramla birleşir mi 2024?

Eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13 Kasım-17 Kasım 2023'te yapıldı, öğrenciler, yılın 2. ara tatiline ise nisan ayında çıkacak. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Peki,

Ara tatil bayramla birleşecek mi 2024?

Bilindiği üzere 2024 yılında ikinci ara tatil nisan ayında yapılacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimde bir değişikliğe gitmezse öğrenciler, ikinci ara tatili 9 gün olarak yapacak.

Okulların tatil sebebiyle kapalı olacağı günler ise şu şekilde;



6 Nisan Cumartesi (başlangıç)



7 Nisan Pazar

8 Nisan Pazartesi



9 Nisan Salı



10 Nisan Çarşamba



11 Nisan Perşembe



12 Nisan Cuma



13 Nisan Cumartesi



14 Nisan Pazar (son)



Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yılda benzer şekilde ikinci ara tatil tarihini Ramazan Bayramı tarihlerine göre belirlemişti.



Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatilinin birleştirilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.



Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Bu tarihlerde ara tatil sebebiyle okullar kapalı olduğundan öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak

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