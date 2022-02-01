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Apart otele uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, jandarmanın apart otele düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

01.02.2022 - 23:53 | | Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)
Apart otele uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bozburun Mahallesi'nde bir apart otelde uyuşturucu madde imalatı ve kullanımı olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, apart oteli 3 gün takibe aldı. Apart otel içinde müşteri gibi kalan sivil jandarma ekipleri, uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.

Bugün sabah saatlerinde operasyon düzenleyen jandarma, otelin bodrum katında 8 kök hint keneviri, 25 gram metamfetamin, 40 gram kenevir tohumu, 20 gram kubar esrar, 1 tane kurusıkı tabanca ve kurusıkı tabancaya ait 34 mermi ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan düzenekler ele geçirdi.

Olayla ilgili otel sahibi Evren M.D. ile otel çalışanları V.Ö. (34), C.E. (64), A.E. (61) ve S.İ. (33) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen otel sahibi Evren M.D. tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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