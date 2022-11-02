Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
02.11.2022 - 20:53 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20:41’de Akdeniz’de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya’nın Kumluca ilçesine 68.33 km uzaklıkta olan deprem yerin 22.35 km derinliğinde meydana geldi. Deprem Antalya’da hafif hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 2, 2022
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [68.33 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2022-11-02
Saat:20:41:22 TSİ
Enlem:35.886 N
Boylam:30.958 E
Derinlik:22.35 km
Detay:https://t.co/Eu2noeb9Qj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi