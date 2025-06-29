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Antalya'dan korkutan görüntü! Manavgat'ta alarma geçildi, inceleme başlatıldı

29.06.2025 - 12:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Antalya'dan korkutan görüntü! Manavgat'ta alarma geçildi, inceleme başlatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Turizm Bölgesi Acısu mevkisinde yer alan su kanalında yüzlerce balık ölü halde bulundu. Kimyasal atık şüphesiyle inceleme başlatan yetkililer, bölgeden alınan numunelerle ölüm nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Side Turizm Bölgesi’nde bulunan Acısu mevkisinde su kanalında meydana gelen balık ölümleri, kimyasal atık şüphesini gündeme getirdi.

YÜZLERCE ÖLÜ BALIK!

5 yıldızlı 2 otelin arasından geçerek denize dökülen kanalda, yüzlerce balık ölü halde kıyıya vurdu. Durumun fark edilmesinin ardından vatandaşlar, Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

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KAPSAMLI OLARAK ANALİZ EDİLECEK

İlk değerlendirmelere göre, ölümlerin su kanalına karıştığı değerlendirilen kimyasal atık kaynaklı olabileceği bildirildi.

Aynı bölgede geçmiş yıllarda da benzer olayların yaşandığına dikkat çeken yetkililer, olayın nedeninin tespiti için kapsamlı analiz yapılacağını ifade etti.

İNCELEME SONUCUNDA BELLİ OLACAK

Yetkililer, kimyasal atıkların kanal yoluyla denize ulaşma ihtimaline karşı numune alınarak laboratuvar incelemelerinin başlatıldığını belirtti.

Çevresel risk faktörlerinin uzun süredir takip edildiğini aktaran ekipler, elde edilecek verilerle balık ölümlerinin kesin nedeninin belirleneceğini kaydetti.

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EKOLOJİK TAHRİBATA YOL AÇIYOR

Bölgedeki işletmelerin, kamu görevlilerinin ve vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olması gerektiğine vurgu yapan yetkililer, su kaynaklarına doğrudan veya dolaylı şekilde bırakılan atıkların ciddi ekolojik tahribata yol açabileceği uyarısında bulundu.

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