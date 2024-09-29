Antalya'da yaz devam ediyor! Plajlar doldu taştı

Hava sıcaklığının 28 derece olduğu Antalya'da hafta sonunu değerlendirmek isteyenler, mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu. Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Mesire Alanı'na gelenler, aileleriyle mangal yaktı, oyun oynadı ve keyifli vakit geçirdi. Sıcak havayı fırsat bilenler, Sarısu Plajı'nda yüzerken, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti. Arkadaşlarıyla piknik yapmak için Sarısu Mesire Alanı'na gelen Emine Taşdelen, “Güzel geçen hafta sonumuzu burada piknik yaparak değerlendiriyoruz" dedi.

Bazı yerli ve yabancı ziyaretçiler ise Konyaaltı Varyant Seyir Terası'nda manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi. (