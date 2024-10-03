Antalya'da yaralı 2 caretta caretta tedavi ve rehabilitasyon sonrası denize bırakıldı

Bir süre önce balık ağı ve misinalara takılarak yaralanan iki Caretta caretta türü deniz kaplumbağası Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedaviye alındı. Rehabilitasyon süreci için ise Manavgat'taki DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği'ne getirilen Caretta carettalarş, Boğaz mevkiinde denize bırakıldı. Yapılan etkinliğe Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Milli Eğitim Müdür Vekili Cavit Sevim, DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, DEKAFOK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Sert ve Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve DEKAMER Proje Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "DEKAMER Türkiye'de deniz kaplumbağaları ile ilgili çalışmalar kapsamında Muğla İztuzu'nda 16 yıl önce kurulmuştur. Türkiye'nin neresinde yaralı kaplumbağa bulunursa merkezimize getirilmekte ve tedavileri yapılmaktadır. Avrupa Birliği projesi çerçevesinde bu bölgede de bir bilgilendirme ve ilk yardım ünitesi kurma kararı aldık. Bu çerçevede DEKAFOK bünyesinde merkezimizi oluşturduk. Antalya bölgesinden daha önce merkezimizde tedavilerine başlanan bu 2 deniz kaplumbağasını buradaki merkezimize getirerek rehabilitasyon sürecini tamamladıktan sonra bugün doğal ortamlarına bırakacağız. Denizlerden nerelerde dolaştığını, nerelerde beslendiğini, nerelerde kışladığını araştırabilmek için sırtına bir cihaz taktık. Bu cihaz sayesinde bunun Akdeniz'de nerelerde dolaştığını takip edebileceğiz" dedi.

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Konuşmanın ardından Caretta carettalar izleyenlerin alkışları arasında denizle buluştu.