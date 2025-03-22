Antalya'da tıp literatüründe sınırları zorlayan Türk! 60 dakika kalp masajı, 20 kez elektroşok

Antalya'da yaşayan 3 çocuk babası Oğuz Kağan Çil, oğlunun futbol antrenmanını izlerken aniden rahatsızlandı. Kendi aracıyla Kepez Devlet Hastanesi'ne giden Çil, acil servise başvurduğu sırada bilincini kaybetti

Acil Tıp Uzmanı Dr. Can Bilal tarafından hastaya acil müdahaleyle kalp masajına başlandı.

Yaklaşık 60 dakika kesintisiz kalp masajı yapılan Çil'e 20 kez elektroşok uygulandı. Uzun çabaların ardından yaşam belirtileri görülmeye başlandı.

Daha sonra hastanenin kardiyoloji bölümünden Doç. Dr. İbrahim Ersoy ve ekibi tarafından ameliyata alınan Çil'e 5,5 santimetrelik stent takıldı.

Tıkalı olan damarı açılan Çil, 4 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Çil, bir saat kalbi durmasına rağmen herhangi bir nörolojik sıkıntı yaşamadan hastaneden taburcu edildi.

"12 SAAT SONRA BİLİNCİ YERİNE GELMEYE BAŞLADI"

Doç. Dr. İbrahim Ersoy, AA muhabirine, hastanın ilk müdahale sırasında ciddi bir "elektriksel fırtına" yaşadığını söyledi.

60 dakika kalp masajı ve elektroşok uygulanan hastadan başlangıçta yanıt alamayınca umutlarının azaldığını belirten Ersoy, ümitlerini kaybetmeyerek ekibiyle mücadeleye devam ettiklerini kaydetti.

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Hastaya 20'den fazla şok uygulandıktan sonra zayıf da olsa nabız aldıklarını belirten Ersoy, "Koroner anjiyografi sırasında kalbin ön yüz damarında ağız bölümünden orta kısma kadar tıkanıklık ve ciddi bir darlık tespit ettik ve 5,5 santimetrelik stent yerleştirdik." dedi.

Müdahalenin ardından elektriksel fırtınanın yavaşladığını vurgulayan Ersoy, yaklaşık 12 saat sonra hastanın bilincinin yerine gelerek solunum cihazından ayrıldığını ifade etti.

Hastanın kalbinin bir saat süreyle durmasına rağmen beyin fonksiyonlarında hiçbir sorun yaşamadığına dikkati çeken Ersoy, "Tıp literatürüne göre yarım saatten uzun süren kalp masajı sonrası hayata dönenlerin yüzde 98'inde nörolojik hasar görülür. Ancak hastamızda hiçbir sekel (doku bozukluğu) kalmadı. Bu durum bizi mesleki açıdan gururlandırdı." diye konuştu.

Oğuz Kağan Çil de hastane acil servisine ulaştıktan sonra hiçbir şey hatırlamadığını dile getirdi.

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Yakınlarından hekimlerin büyük bir özveri ve çabayla kendisine müdahale ettiğini öğrendiğini anlatan Çil, "Doktorlar sınırları zorlayarak beni hayata döndürmüşler. Onların bir hasta için bu kadar gayret göstermesi beni çok mutlu etti. Çok duygulandım. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Çok mutluyum." dedi.

Çil, aynı durumu bir daha yaşamamak için daha sağlıklı beslenerek sigarayı bırakacağını söyledi.