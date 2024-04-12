Antalya’da teleferik kabininin tabanı koptu; 1 ölü, 7 yaralı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısı teleferik hattını tutan demir direklerden biri saat 18.00 sıralarında yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle olay yerinden alınarak, hastanelere götürüldü.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KİMLİKLER BELİRLENDİ

Antalya'da teleferik tabanının kopması sonucu yüksekten düşenlerin kimlikleri saptandı. Olayda yaşamını yitiren kişinin Memiş Gümüş (54) olduğu belirlenirken, yaralanan 7 kişinin isimleri ise şöyle;

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“Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Akmaral Abdyldaeva.”

BÖCEK: 25 KABİNDE 184 KİŞİ KABİNLERDE MAHSUR KALDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, teleferik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Başkan Böcek, kaza nedeniyle şu anda 25 kabinde 184 kişinin mahsur kaldığını ve kurtarılmaları için çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Öncelikle geçmiş olsun. Antalya Valiliğimiz kriz masasını hızla oluşturdu. Bu talihsiz kazada öncelikle 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya da aradı. Bursa'dan gece görüşlü helikopterler de geliyor. Şu anda 25 kabinde 184 vatandaşımız var. İnşallah en kısa zamanda onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız. Allah yardımcımız olsun. Uzman ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda onların hepsini kurtarmış olacağız."