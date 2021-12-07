Antalya'da şiddetli fırtına kabusu! Uçak seferleri durduruldu, araçlar yolda kaldı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verdiği 'turuncu kod'lu uyarının ardından gece saatlerinde Antalya'da fırtına etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri, ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarına müdahale etti.

Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgaları izlemek isteyen bazı vatandaşlar, sahili kuş bakışı gören varyanta gelerek fotoğraf çektirdi. Fırtına nedeniyle kent merkezinde bir süper marketin önündeki çadırın yıkıldığı görüldü. Antalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı. Fırtına nedeniyle alana inemeyen uçaklar, başka kentlere yönlendirildi. Şiddetli fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'ndan kalkacak uçaklara da izin verilmedi.

YARIN SABAHA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji, fırtınanın hızının sabah saatlerinde en yüksek olduğu noktaları Kemer ilçesi Sığlık Feneri 123.8 km, Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı 110 km, Konyaaltı ilçe merkezi 90 km, Antalya kent merkezi 82.8 km olarak açıkladı. Antalya'nın batı yönündeki Kemer ilçesi ve çevresinde daha etkili olması beklenen fırtınanın yarın sabah saatlerinde dinmesi bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün 'turuncu kod'lu uyarı yayınlamış, güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirmişti. Uyarıda, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti. Metrekareye 75- 100 kilogram yağışın düşeceği bildirilmişti.

HASTANENİN DIŞ CEPHESİ UÇTU



Antalya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde servislerin bulunduğu binanın dış cephe kaplamaları yerinden koptu.

Sökülen kaplamalar ve beton parçaları otopark kısmına düştü. Otoparkın çevresi itfaiye ekibi tarafından güvenlik amaçlı kapatılırken, binadan sarkmakta olan kaplamaları onarım çalışmaları sürüyor.





ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ



Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan reklam panoları da şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Tahta parçalarının etrafa uçuşması nedeniyle yoldan geçen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçesinde çok sayıda ağaç devrildi. Caddelere devrilen ağaçlar trafiği aksatırken, park halindeki araçların üzerine devrilen ağaçlar hasara yol açtı. Kentin işlek bulvarlarındaki çöp konteynerleri ise fırtınayla birlikte savruldu. Yolda seyreden araç sürücüleri, aniden önlerine çıkan konteynerlere çarpmamak için çaba harcadı.





YOL SUYLA SÜRÜKLENDİ



Konyaaltı ilçesinde Bahtılı- Çakırlar kara yolu üzerinde yapımı devam eden köprünün hemen yanına geçici olarak yapılan ve ulaşımı sağlayan yan yol sel sularının altında kaldı. Dağdan dere yatağına gelen sel sularına bir süre direnen asfalt yol, daha sonra parçalanarak suyla birlikte denize sürüklendi. Yol jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI, EVLERİ SU BASTI



Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Antalya- Kemer kara yolundaki Batı çevre yolunun etrafında çok sayıda araç kalırken, bölgedeki evlerin zemin katlarını da su bastı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çok sayıda ihbara gidiyor.





Öte yandan Konyaaltı ilçesinde Liman Mahallesi'ndeki sokaklarda suyun yüksekliği, 1 metreye ulaştı. Kızılarık Mahallesi'nde iş yerinin camları ise fırtına nedeniyle kırıldı. Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'nde de metrekareye son 24 saate düşen yağış miktarı, 182 kilogramı geçti. Rüzgarın hızı öğle saatlerinde Kemer'de 130 km/saat, Konyaaltı'nda 115 km/saat ve Antalya Körfezi'nde 100 km/saat'e ulaştı.

TEKNELER DALGALARIN ARASINDA KALDI



Antalya dün geceden itibaren devam eden kuvvetli yağış ve rüzgar öğle saatlerinde etkisini artırdı. Kaleiçi Yat Limanı'ndaki tekneler yükselen dalgaların arasında kaldı. Bazı tekne sahipleri ise zarar gelmemesi için teknenin başında bekledi. Yat Limanı'na inen merdivenlerden akan su ise bir şelaleyi andırdı.





Öte yandan yağmur nedeniyle Yüzüncü Yıl Bulvarı'ndaki alt geçit su ile doldu, geçide giren bazı araçlar suda kalırken, bazı araçlar ters yöne girerek çıkmaya çalıştı.





OKUL BAHÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN ZOR ANLARI



Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yağış nedeniyle göle dönen okul bahçesinde öğrenciler zor anlar yaşadı. İlçede sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan yağmur günün ilerleyen saatlerinde şiddetini artırarak devam etti.

Bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkileyen yağmur nedeniyle Yeniköy İlköğretim Okulu öğrencileri de büyük zorluk yaşadı.

Yağış sonrası okul bahçesi göle dönerken, okuldan çıkıp evlerine gitmek isteyen öğrenciler bahçede yürümekte güçlük çekti.

Bazı veliler çocuklarını sırtında taşıyarak okulun bahçesinden çıkardı.

SERİK'TE DERE TAŞTI, TARIM ALANLARINI SU BASTI



Serik'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışta Boğazkent, Karadayı ve Belek mahallelerinde Acısu Deresi'nde debinin yükselmesi ile tarım alanlarını su bastı.

Karadayı ile Boğazkent mahallesi arasında ulaşımı sağlayan yolun iki tarafındaki tarım arazileri zarar gördü. Boğazkent'teki barınakta da teknelerin bulunduğu alanda su seviyesi yükseldi.





MAĞAZA ÇATISININ METAL KAPLAMASI UÇTU



Manavgat Caddesi'ndeki bir mağazanın çatı kaplaması ise fırtına nedeniyle yerinden çıkarak, yola düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik tedbiri aldı. Mağaza çalışanları, kaplamanın çatıda kalan kısmını çıkarttıktan sonra yoldaki metal parçaları kaldırdı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kapanan Manavgat Caddesi ulaşıma açıldı.



