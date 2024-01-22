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Antalya'da, sahilde 6 günde 8 ceset bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin sahilinde 2 ceset bulundu. Böylece son 6 günde Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 8'e yükseldi.

22.01.2024 - 13:26 | | DHA
Antalya'da, sahilde 6 günde 8 ceset bulundu

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde bir otelin sahilinde, sabah saatlerinde 2 ceset bulundu. Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, sahilde 500 metre aralıklı cinsiyeti ve kimliği belirsiz iki ceset buldu. Cesetler, savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Öte yandan çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 1 çocuk ve 1 yetişkin cesedinin bulunmasının ardından önceki gün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu. Dün ise Aksu sahilinde 1 ceset bulundu. Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor

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