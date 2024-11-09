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Antalya'da orman yangını! Müdahale sürüyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle artan yangının yerleşim yerleri için tehdit oluşturmadığı belirtilirken, yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

09.11.2024 - 14:46 | | İHA
Antalya'da orman yangını! Müdahale sürüyor

Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi’nde orman yangını meydana geldi.

Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Servis hattını aradı. İhbar üzerine olay yerine; 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman yangın işçisi yönlendirildi.

Ormanlık alanda rüzgarın etkisi ile büyüyerek devam eden yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan ve havadan müdahaleye devam ediyor.

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