Antalya'da orman yangını! Müdahale sürüyor

Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi’nde orman yangını meydana geldi.

Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Servis hattını aradı. İhbar üzerine olay yerine; 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman yangın işçisi yönlendirildi.

Ormanlık alanda rüzgarın etkisi ile büyüyerek devam eden yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan ve havadan müdahaleye devam ediyor.



