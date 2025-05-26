Antalya'da mesai arkadaşı zabıtayı öldüren şahsın cezası belli oldu!

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Muratpaşa Belediyesinde zabıta olarak görev yapan İsmail Kanmaz'ı (60) öldüren tutuklu sanık Erdal Vuran (36) ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti.

Hakkında beraat kararı verilmesini isteyen sanık, "Pişmanım" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdal Vuran'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulanmadı.

"MAHKEME SANIĞIN İFADELERİNİ İNANDIRICI BULMADI"

Müşteki avukatı Pirireis Hami Bannıoğlu, gazetecilere, iddianame ve mütalaa doğrultusunda sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmedildiğini belirtti.

Verilen cezanın, toplum vicdanını bir nebze olsun rahatlattığını belirten Bannıoğlu, şunları kaydetti:

"Sanık, ilk beyanlarında daha önce adliyeye geldiğini, savcılarla görüştüğünü, hatta oda numaralarına kadar bildiğini, koridorları ayrıntılı şekilde tarif edebildiğini söyledi. Ayrıca cinayetten önce bir hastaneye giderek psikologdan kendisine ilaç yazdırmak istediğini belirtti. Bu kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasının gerçekçi olmadığını, hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ifade ettik. Bu kadar ayrıntıyı ezberleyebilen bir kişinin akıl sağlığının yerinde olduğunu düşünüyorduk. Adli Tıp da aynı kanaate vardı ve sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verdi. Mahkeme ise sanığın ifadelerini inandırıcı bulmadı."

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OLAY

Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde'de 27 Şubat 2024'te büfenin önünde oturduğu sırada mesai arkadaşı zabıta Erdal Vuran'ın bıçaklı saldırısına uğrayan İsmail Kanmaz hayatını kaybetmiş, şüpheli ise olay yerine gelen polis ekibine teslim olmuştu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.