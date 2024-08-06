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Antalya'da ilginç olay: Halk otobüsünde şoförle tartışan yolcu anahtarı alıp kaçtı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir halk otobüsünde şoförle tartışan yolcu aracın anahtarını alıp kaçtı.

06.08.2024 - 12:56 | | AA
Antalya'da ilginç olay: Halk otobüsünde şoförle tartışan yolcu anahtarı alıp kaçtı

İddiaya göre, Sarısu Mahallesi'nde 07 AU 0223 plakalı halk otobüsünün şoförü F.İ. ile yolcu R.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoföre yumruk atan yolcu R.K, otobüsün anahtarını alıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, otobüsteki incelemenin ardından şoför F.İ'yi ifadesi için polis merkezine götürdü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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