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Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz şeklide dönen araç motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, 1 kişi tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

13.10.2024 - 11:51 | | İHA
Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, dün akşam 21.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Zeki Enes M. idaresindeki 34 TM 3407 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde kontrolsüz dönüş yaptığı esnada karşı yönden gelmekte olan Hüsamettin A.'nın (28) kullandığı 80 AGL 171 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve üzerindekiler farklı noktalara savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, motosiklet sürücüsü Hüsamettin A. ve yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Yıldız (26) olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Zeki Enes B. ise gözaltına alındı.

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