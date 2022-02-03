Antalyaâ€™da 5.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem Ã‡evre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aktarÄ±lan bilgilere gÃ¶re Akdeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda saat 00:03'te 5.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi.

Deprem 13.20 kilometre altÄ±nda yaÅŸanÄ±rken, sarsÄ±ntÄ± Antalya baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok ilde de hissedildi. AlÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re henÃ¼z yetkililere herhangi bir olumsuz ihbar gelmedi.

AFAD'DAN Ä°LK AÃ‡IKLAMA

Akdeniz'de KÄ±brÄ±s AdasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda kaydedilen ve deniz yÃ¼zeyinin 13,20 kilometre derinliÄŸindeki depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n Antalya'nÄ±n GazipaÅŸa ilÃ§esine 136 kilometre mesafede olduÄŸu belirlendi.

AFAD'dan depremin hemen ardÄ±ndan yapÄ±lan ilk aÃ§Ä±klamada "Deprem sonrasÄ±; Antalya Ä°l AFAD, Mersin Ä°l AFAD ve Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti BaÅŸbakanlÄ±k Sivil Savunma TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri ile yapÄ±lan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, an itibarÄ±yla olumsuz bir ihbarÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± bilgisi alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. GeliÅŸmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

VALÄ° YAZICI'DAN AÃ‡IKLAMA

Antalya Valisi Erzin YazÄ±cÄ± da Twitter hesabÄ±ndan deprem sonrasÄ± aÃ§Ä±klamada bulundu. Vali YazÄ±cÄ±, "GazipaÅŸa aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen 5.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem sonucunda ekiplerimize gelen bir ihbar ya da ÅŸikayet olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Depremi hisseden hemÅŸehrilerime geÃ§miÅŸ olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

BAKAN KOCA: SAHADA DURUMU TAKÄ°P EDÄ°YORUZ

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca'dan da depremin ardÄ±ndan flaÅŸ bir aÃ§Ä±klama geldi. Bakan Koca Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Saat 00.03â€™te, Akdenizâ€™de 5,1 ÅŸiddetinde bir deprem meydana gelmiÅŸtir. Deprem Antalyaâ€™da hissedilmiÅŸ, Mersinâ€™de hissedilmemiÅŸtir. Ä°ki ilimizde de Ä°l Ambulans Servisi BaÅŸhekimliklerimize herhangi bir baÅŸvuru olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Sahada durumu takip ediyoruz. GeÃ§miÅŸ olsun." ifadelerini kullandÄ±.

EKÄ°PLERÄ°MÄ°ZE GELEN BÄ°R Ä°HBAR YA DA ÅžÄ°KAYET OLMAMIÅžTIR

YaÅŸanan korkutan deprem sonrasÄ± Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Muhittin BÃ¶cek "GazipaÅŸa aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen ve tÃ¼m Antalyaâ€™mÄ±zda hissedilen 5.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem sonucunda ekiplerimize gelen bir ihbar ya da ÅŸikayet olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Depremi hisseden hemÅŸehrilerime geÃ§miÅŸ olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

MUÄžLA, ADANA, MERSÄ°N VE HATAY'DA DA HÄ°SSEDÄ°LDÄ°

Sosyal medyada depremin baÅŸta Antalya olmak Ã¼zere MuÄŸla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiÄŸine yÃ¶nelik paylaÅŸÄ±mlarda bulunuldu.

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