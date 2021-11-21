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Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın açıklamasına göre, Alanya açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

21.11.2021 - 23:57 |
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın aktardığı verilere göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 23:35'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 37.58 kilometre altında yaşandığı belirtildi.

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum ihbarı yapılmadı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kayıtlara geçti. Derinliğin ise 13.7 kilometre olduğu bildirildi.

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