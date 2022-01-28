Antalya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ’de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) batısında saat 06.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Gazipaşa’ya 110,51 kilometre mesafede olan deprem, yerin 10,15 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.