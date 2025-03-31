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Antalya'da 3.9 büyüklüğünde korkutan deprem

31.03.2025 - 02:29Güncellenme Tarihi:
Antalya'da 3.9 büyüklüğünde korkutan deprem

Antalya Alanya'da 3.9 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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