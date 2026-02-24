Antalya şubatta yazı yaşıyor! Güneşi gören plaja koştu

Hava sıcaklığının 15 derece deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece olduğu Alanya'da şubat ayında yerli ve yabancı vatandaşlar güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Serin havaya aldırış etmeyen bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte Akdeniz'in mavi sularına girerek yüzdü. Bazı vatandaşlar ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Sahilde hareketlilik dikkat çekerken, kimi vatandaşlar olta atarak balık tutmaya çalıştı. Bazıları da lüks tekne ile denize açılarak güzel havanın keyfini çıkardı.

Öte yandan şubat ayında deniz sezonunu aratmayan görüntüler oluşturan Kleopatra Plajı'ndaki yoğunluk, turizm kenti Antalya'da dört mevsim hareketliliğin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Güneşli havanın tadını çıkarmak ve Akdeniz'in berrak sularında balık avlamak için sahile gelen Hamza Yılmaz, "Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na geldik. Oltamızı attık nasibimizi bekliyoruz. Hava çok güzel istediğimiz zaman denize giriyoruz. Emekliliğin tadını çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.