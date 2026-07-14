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253 şehidin ismi gökyüzüne havalandı: Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz için yükseldi

14.07.2026 - 07:48Güncellenme Tarihi:

Kapadokya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla sıcak hava balonları, Türk bayraklarının yanı sıra 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 253 kahramanın fotoğrafları ile Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in posteri eşliğinde gökyüzüne yükseldi.

1253 şehidin ismi gökyüzüne havalandı: Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz için yükseldi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, gün doğumuyla birlikte Göreme beldesinde düzenlenen programda sıcak hava balonları, sepetlerine ve Türk bayrakları, 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ile kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in posterlerini asarak havalandı.

2253 şehidin ismi gökyüzüne havalandı: Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz için yükseldi

Programa Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çevik ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman da katıldı.

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3253 şehidin ismi gökyüzüne havalandı: Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz için yükseldi

Balonların uçuşu öncesinde konuşan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, Türk milletinin o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli iradeye, demokrasiye, vatana ve bağımsızlığa sahip çıktığını söyledi.

4253 şehidin ismi gökyüzüne havalandı: Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz için yükseldi

Vali Kök, "Bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz gecesinde milli irademize, demokrasimize, vatanımıza ve bağımsızlığımıza kasteden hain darbe girişiminde aziz milletimiz canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tüm dünyaya unutulmayacak bir destan yazmıştır. O gece milletimiz birlik ve beraberliğini tarihimizin sayfalarına altın harflerle kazımıştır." dedi.

5253 şehidin ismi gökyüzüne havalandı: Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz için yükseldi

Milletin istiklal ve istikbaline yönelen hain girişim karşısında tek yürek olduğunu belirten Kök, "Bugün gökyüzüne bırakacağımız balonlarla vatan toprağı uğruna canlarını hiçe sayan şehitlerimizi minnet ve rahmetle anacağız. Bizlere emanet edilen bu mukaddes topraklara sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak devletimizi güçlü yarınlara taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Birazdan gökyüzüne yükselecek balonlar, 15 Temmuz şehitlerimize duyduğumuz vefa ve minnetin sembolü olacaktır" ifadelerini kullandı.

6253 şehidin ismi gökyüzüne havalandı: Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz için yükseldi

Konuşmasının sonunda başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle anan Vali Kök, kahraman gazilere de sağlıklı bir ömür dileyerek, "Milletimiz bir daha böyle acılar yaşamasın, devletimizin bekası daim olsun. Daima birlik ve bütünlük içinde bağımsızlık bizim, egemenlik bizim olsun" diye konuştu.