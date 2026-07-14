253 şehidin ismi gökyüzüne havalandı: Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz için yükseldi

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Konuşmasının sonunda başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle anan Vali Kök, kahraman gazilere de sağlıklı bir ömür dileyerek, "Milletimiz bir daha böyle acılar yaşamasın, devletimizin bekası daim olsun. Daima birlik ve bütünlük içinde bağımsızlık bizim, egemenlik bizim olsun" diye konuştu.