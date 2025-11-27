GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAntakya’da devrilen motosikletteki 2 çocuk öldü
HaberlerGündem Haberleri Antakya’da devrilen motosikletteki 2 çocuk öldü

Antakya’da devrilen motosikletteki 2 çocuk öldü

27.11.2025 - 00:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Alican GÜMÜŞ/ HATAY, (DHA)

Antakya’da devrilen motosikletteki 2 çocuk öldü

Hatay’da kontrolden çıkarak devrilen motosikletteki İrfan Konuşkan (16) ve Ali Bulut (15) öldü.

Kaza, gece saatlerinde Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Üzerinde 2 gencin bulunduğu sürücüsü henüz tespit edilemeyen 31 ACG 534 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet üzerinden yola savrulan İrfan Konuşkan ve Ali Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Konuşkan ve Bulut'un cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Güncel Haberler

Mühürlü pidecinin gizli bölmesi gündem oldu
#Gündem

Mühürlü pidecinin gizli bölmesi gündem oldu

Rize'de çay hasadında yeni keşfedildi! Kilosu 6 bin TL'den satılıyor
#Ekonomi

Rize'de çay hasadında yeni keşfedildi! Kilosu 6 bin TL'den satılıyor

Antakya’da devrilen motosikletteki 2 çocuk öldü
#Gündem

Antakya’da devrilen motosikletteki 2 çocuk öldü