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KPSS merkezi atama tercih tarihleri ne zaman? KPSS-2026/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

16.06.2026 - 17:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

KPSS-2026/1 tercihleri, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların en merak ettiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM, personel alımı yapacak kurumların kadro, branş ve kontenjan bilgilerini içeren tercih kılavuzunu duyuracak. KPSS merkezi atama tercih tarihleri ne zaman? KPSS-2026/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

1KPSS merkezi atama tercih tarihleri ne zaman? KPSS-2026/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmek isteyen binlerce adayın büyük bir merakla beklediği KPSS-2026/1 merkezi atama tercih tarihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor.

2KPSS merkezi atama tercih tarihleri ne zaman? KPSS-2026/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM'den KPSS-2026/1 tercih takvimi sürecine ilişkin bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl KPSS-2025/1 tercihleri 10-17 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Bu takvim göz önünde bulundurulduğunda, 2026 yılı merkezi atama tercihlerinin temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

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3KPSS merkezi atama tercih tarihleri ne zaman? KPSS-2026/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

Adaylar KPSS-2026/1 tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

4KPSS merkezi atama tercih tarihleri ne zaman? KPSS-2026/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

KPSS-2025/5 tercih kılavuzu ile Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılmıştı.

5KPSS merkezi atama tercih tarihleri ne zaman? KPSS-2026/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

Adaylar tercihlerini, 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirmişti.