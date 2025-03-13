Anne ve bebeği boğmaca hastalığına karşı korunacak! Aşılama programına eklendi

Boğmaca; hava yoluyla kolayca bulaşabilen, kalıcı hasarlara ve hatta ölüme yol açabilen önemli bir bulaşıcı hastalıktır. Bu hastalık, şiddetli öksürük ataklarıyla seyrederek özellikle bebeklerde ani nefes durması, zatürre, havale geçirme ve bazen beyin hasarına yol açabilmektedir.

Boğmacadan korunmada en etkili yol aşılanmaktır. Boğmaca aşısı 1930’lu yıllardan itibaren dünyada kullanılmakta olup Türkiye’de 1968 yılından itibaren aşılama programına eklenmiştir. Boğmaca aşısı, karma aşının bir bileşeni olarak difteri ve tetanos aşısı ile birlikte bebeklik döneminde 2’inci aydan itibaren toplam 4 doz olarak uygulanmaktadır. Ancak 2’inci aydaki ilk doz aşının boğmacaya karşı koruyuculuğu, bebek yaklaşık 5 aylık olduğunda yeterli düzeye ulaşmakta olup o döneme kadar yenidoğan bebeği anneden geçen koruyucu antikorlar korumaktadır. Anneden geçen koruyucu antikor düzeyini artırmak amacıyla annenin gebelik döneminde boğmaca aşısı ile aşılanması etkili bir yöntemdir ve birçok ülkenin aşılama programında bu uygulama yer almaktadır.

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Anne ve Yenidoğan Bebek Boğmaca Hastalığına Karşı da Korunacak

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenidoğan boğmaca vakalarında artış gözlenmektedir. Bu nedenle yenidoğan bebekleri boğmaca hastalığına karşı daha etkin bir şekilde korumak amacıyla Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiye kararına uygun olarak T.C. Sağlık Bakanlığı gebelere uygulanmak üzere boğmaca aşı bileşenini de içeren Tdab (tetanos, difteri, aselüler boğmaca) aşısını temin etmiştir. Aselüler boğmaca aşısı, Türkiye’de 2008 yılından itibaren Ulusal Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi’nde yer alan karma aşının içerisinde uygulanan güvenli ve modern teknoloji ile üretilmiş bir aşıdır.

Anneyi ve yenidoğan bebeği, tetanos ve difteri hastalıklarından korumak için gebelere tetanos-difteri (Td) aşısı hâlihazırda uygulanmaktadır. Anneyi ve yenidoğan bebeği boğmaca hastalığına karşı da korumak amacıyla tetanos-difteri (Td) aşısının bir dozunun her gebelik döneminde aselüler boğmaca aşısı bileşeni de içeren tetanos-difteri-aselüler boğmaca (Tdab) aşısı şeklinde uygulanmasına 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla başlanacaktır.

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Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamındaki aşılar, Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere aşı uygulamasının yapıldığı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılmaktadır.