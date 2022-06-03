Anket, kulislere bomba gibi düştü! Kılıçdaroğlu'na şok Meral Akşener hamlesi...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla Cumhur İttifakı'nın karşısında adayı henüz belli olmayan Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı kulislerde konuşulan konular arasında. Konuyla ilgili birçok isim ortaya atılsa da seçim sathı mailine girmeden adayını açıklamayacağını beyan eden Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek bir kulis bilgisi ortaya çıktı.

SİYASET GÜNDEMİ HAREKETLENDİ

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Ege’deki Osmanlı Adaları" başlıklı yazısında konuyu gündeme taşıyarak siyaset gündemini hareketlendirdi.

Şahin'in yazısının konuyla ilgili kısmı şu şekilde:

"Muhalefete yakın anket şirketlerinin son dönemde açıkladığı araştırmalarda öne çıkan (çıkarılan) iki sonuç var:

1-İYİ Parti yükseliyor.

2-Meral Akşener’in Erdoğan karşısında seçimi alma ihtimali Kılıçdaroğlu’ndan daha yüksek

Kemal Bey’e açıktan “Lütfen adaylık ısrarından vazgeç” diyemeyen ortaklarının anketler üzerinden CHP liderini oyunun dışına atmaya çalıştığını görmemek için siyasi kör olmak lazım.

Konda adına açıklanan ama kimsenin sahiplenmediği anketten sonra söz konusu şirketin genel müdürünün istifa etmesi her şeyi anlatıyor aslında.

Popüler iki belediye başkanının adaylıklarının önünü kesen Kemal Bey’i de aynı akıbet bekliyor. Ankara’da muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının İyi Parti lideri Meral Akşener olması için düğmeye basıldığı iddiası kulaktan kulağa yayılıyor.

Muhalefet cephesinde son durum şöyle: CHP altılı masaya Kılıçdaroğlu’nu önerecek. CHP’nin 81 il başkanı, belediye başkanları önümüzdeki 10 günde “Adayımız Kılıçdaroğlu” diye açıklamalar yapacak.

"TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR"

İyi Parti ise bekle- gör politikası izliyor. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz etmiyormuş gibi davranıyor ama masadaki yüzde 1’lik partilerle bir tutulmayı da kabul etmiyor. Başbakanlık sistemine geçiş için CHP liderinden takvim istediği belirtiliyor. Akşener herkesin kendi adayıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine girmesine de sıcak bakmıyor. Bu durumda CHP’nin gerisinde kalacağını biliyor ve milletvekili de olamayacağı için partide kontrolü kaybedeceğini düşünüyor. Kafasındaki senaryo masanın Kemal Bey’in adaylığına onay vermemesi ve kendi isminin öne çıkması… Ankara’da son durum böyle.

Sonuç: Tehlike çanları Kemal Kılıçdaroğlu için çalıyor..."