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Ankara'da yolcu otobüsü üst geçide çarptı: 9 can kaybı, 26 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk bilgilere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye ilk değerlendirmelere göre böyle yorumda bulundu teknik arkadaşlar" dedi.

09.08.2024 - 08:09 | | DHA/AA
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü ve çok sayıda yaralı var.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'dan Polatlı'ya seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

Ankarada yolcu otobüsü üst geçide çarptı: 9 can kaybı, 26 yaralı

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, 9 ölü ve 26 yaralının olduğunu açıkladı. Şahin, "Kazada ilk belirlemelere göre 26 yolcu yaralandı. Trafik yan yoldan ve tek yönden veriliyor." dedi.

Ankarada yolcu otobüsü üst geçide çarptı: 9 can kaybı, 26 yaralı

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Vali Şahin, fren izinin olmadığını ve şoförün uyumuş olabileceğini söylerken, kazanın nedeninin araştırıldığını ifade etti.

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