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Ankara'da Türkiye ve ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı yapıldı

Türkiye ve ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı, ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımı ile Ankara’da yapıldı.

07.11.2022 - 20:51 | | İHA
Ankara'da Türkiye ve ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı yapıldı

Türkiye ve ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı, ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımı ile Ankara’da yapıldı. Milli Savunma Bakanlığından toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanısıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği ele alındı. Gelecek toplantının sonraki yıl ABD’de düzenlenmesi öngörüldü" denildi.

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