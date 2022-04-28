Ankara'da TOGO Kuleleri için yıkım kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "TOGO Kuleleri'ne ilişkin encümen kararının alınacağı toplantı bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Belediyemize bu konuda yazılan yazı, muhtelif yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek halihazırda mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alındı. Belediye Meclisi'nde emsalin 1,5 oranına düşürülme kararı tüm siyasi partilerin oy birliğiyle alınmasına rağmen; yıkım kararının alındığı bugünkü encümen toplantısına AK Parti'li ve MHP'li üyeler katılmadı" ifadelerine yer verildi.