GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAnkara'da tarihi rekor! 3 Ocak’ta en yüksek seviyeye çıktı
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da tarihi rekor! 3 Ocak’ta en yüksek seviyeye çıktı

Ankara'da tarihi rekor! 3 Ocak’ta en yüksek seviyeye çıktı

10.01.2026 - 12:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ankara'da tarihi rekor! 3 Ocak’ta en yüksek seviyeye çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji alanında kırdığı rekorlara 2026’nın ilk günlerinde bir yenisini daha ekledi. Rüzgardan elektrik üretimi, 3 Ocak günü 259 bin 76 megavat-saat ile günlük bazda en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı.

Haberin Devamı

Yeni yıl, yenilenebilir enerjide rekor ile başladı. Rüzgardan elektrik üretimi, 3 Ocak’ta 259 bin 76 megavat-saat ile günlük bazda rekor kırdı. Ocak ayının ilk haftasında üretilen elektriğin dörtte biri rüzgardan karşılandı. Verileri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Her geçen gün artan yenilenebilir kurulu gücümüzle yeni rekorlara imza atıyoruz. 2026 yılına da rekorla başladık. Rüzgardan elektrik üretimi, 3 Ocak’ta 259 bin 76 megavat-saat ile günlük bazda en yüksek üretim rakamına ulaştı" dedi.

Rüzgarda yılın ilk haftasındaki toplam üretim de önemli bir artış gösterdi. Bu dönemde üretilen elektriğin dörtte biri rüzgardan karşılandı.

En az 2 bin megavat kapasiteli YEKA

Yenilenebilir enerji yatırımlarının süreceğini kaydeden Bakan Bayraktar, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize ulaşma noktasında yenilenebilir enerji stratejik bir rol üstleniyor. 2026'da da en az 2 bin megavat kapasiteli YEKA yarışmaları yapmayı hedefliyoruz. Karada ve denizde önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla potansiyelimizi enerjiye dönüştürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Deniz üstü rüzgar

Deniz üstü rüzgar santrallerine yönelik olarak da YEKA modeline benzer bir modeli ortaya koymayı düşündüklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "2035’e kadar 5 bin megavat deniz üstü rüzgar kapasitesini hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurulu gücün üçte biri rüzgar ve güneşten

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, geçtiğimiz Kasım ayı sonu itibariyle 121 bin 782 megavat seviyesine yükseldi. Toplam kurulu güç içerisinde güneş kurulu gücü 24 bin 669 megavat, rüzgar kurulu gücü ise 14 bin 546 megavata ulaştı. Elektrik kurulu gücünde güneşin payı yüzde 20,3’e, rüzgarın payı da yüzde 11,9’a erişti. Böylece, kurulu gücün üçte biri sadece rüzgar ve güneşten oluştu.

Güncel Haberler

Kanser araştırmaları, kozmetik, gıda... Antalya'da sıra dışı üretim! Yurt içi ve yurt dışından talep yağıyor!
#Gündem

Kanser araştırmaları, kozmetik, gıda... Antalya'da sıra dışı üretim! Yurt içi ve yurt dışından talep yağıyor!

Dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon fuarına Türkiye damgası
#Ekonomi

Dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon fuarına Türkiye damgası

Ankara'da tarihi rekor! 3 Ocak’ta en yüksek seviyeye çıktı
#Gündem

Ankara'da tarihi rekor! 3 Ocak’ta en yüksek seviyeye çıktı