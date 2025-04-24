Ankara'da 'Süper hücre' etkisi! Bir anda yağmur bastırdı ve yollar göle döndü

Akşama doğru başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak günlük yaşamı etkiledi. Başkentte gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi. Batıkent'te yağıştan dolayı zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde sağanak sebebiyle su birikintileri oluştu, Yeşiltepe Caddesi'nde rögarlar taştı. Belediye ekipleri, caddede suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Trafik ekipleri ise güzergah boyunca araç sürücülerini uyardı. Sağanak, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi ile Şaşmaz ve Batıkent bulvarlarında da etkisini gösterdi. Yer yer su birikintileri oluşurken, sağanak iki bulvarda da trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

KONYA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Konya'nın Kulu ilçesinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Karacadağ, Kozanlı ve Kırkpınar mahallelerinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.