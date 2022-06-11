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GündemAnkara'da şiddetli yağmur ve rüzgar! Yollar göle döndü, evleri su bastı, binaların çatıları uçtu
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Ankara'da şiddetli yağmur ve rüzgar! Yollar göle döndü, evleri su bastı, binaların çatıları uçtu

Ankara'da kuvvetli yağış etkili olurken, yollar kısa sürede göle döndü; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı bölgelerde ise yağmurla birlikte rüzgar da etkisini gösterdi. Binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Altındağ ilçesinde binanın camları şiddetli rüzgarda kırıldı, cami minaresindeki hilal de uçtu.

11.06.2022 - 16:17 | | Fatih POYRAZ- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)
Ankara'da şiddetli yağmur ve rüzgar! Yollar göle döndü, evleri su bastı, binaların çatıları uçtu

Başkentte aralıklarla etkili olan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı. Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü. Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Ankarada şiddetli yağmur ve rüzgar Yollar göle döndü, evleri su bastı, binaların çatıları uçtu

Kentte yağmur ile birlikte rüzgar da etkili oldu. Bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Altındağ ilçesinde binanın camları şiddetli rüzgarda kırıldı, cami minaresindeki hilal de uçtu.

Ankarada şiddetli yağmur ve rüzgar Yollar göle döndü, evleri su bastı, binaların çatıları uçtu

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgara ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara’da yağışlı hava etkili oluyor. Şu ana kadar metrekareye 20 kilogram yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

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