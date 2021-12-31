Kaza, sabah saatlerinde Ankara-KonyaÂ yolu Beynam kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. Bala Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi'ndeÂ Ã¶ÄŸretmenlik yapan Ä°lknur PerÃ§in, aynÄ± okulda gÃ¶revli meslektaÅŸlarÄ±Â TuÄŸÃ§e Ã–zdemir, SongÃ¼l KasacÄ±, Hatice KÃ¼bra Budak ve Havva MemiÅŸ ile 07 HOB 75 plakalÄ± otomobille Ankara'dan yola Ã§Ä±ktÄ±.

PerÃ§in'in kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan otomobil, kavÅŸaktaÂ refÃ¼je Ã§arpÄ±p, takla attÄ±. Kazada 5 Ã¶ÄŸretmen de yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine kazaÂ yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. YaralÄ± Ã¶ÄŸretmenler, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±larak, tedaviyeÂ alÄ±ndÄ±. Ã–ÄŸretmenlerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Kazaya iliÅŸkin inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.