Ankara'da mısır hasadı başladı! Kuraklık vurdu verim düştü

İlçede geniş tarım arazilerinde ekimi yapılan mısır, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte hasat edilmeye başlandı. Toplanan mısırlar tırlarla yurdun dört bir yanına ulaşıyor. Çiftçiler, yağlık ve çerezlik olmak üzere 2 çeşide ayrılan mısır hasadından verim anlamında geçen seneye göre memnun olmadıklarını, kuraklığın üretimi büyük anlamda etkilediğini dile getirdi.



"Hayvancılıkta ve gıdada daha çok talep oluyor"

Üretilen mısırların geçen seneye göre daha verimsiz olduğunu ve kuraklık sorununun baş gösterdiğini belirten Adanalı çiftçi Hacı Ali Uysal, "20 yıldır burada mısır işi yapıyoruz. Çeşit çeşit, 3-5 çeşit mısırlarımız var. Adı süt mısır olarak geçer ve kendimiz üretiyoruz. Su sıkıntısı var. Eleman bulamıyoruz. Öyle bir durumdayız ki iş veren işçiye yalvararak bir iş yaptırıyor. Üretilen mısırları Türkiye içine yolluyoruz. Dışa satış yok. İstanbul'a, Ankara'ya İzmir'e, Türkiye'nin belirli illerine gönderiyoruz. İsteğe göre pazarlara gönderiyoruz. Üretilen mısırlara gıdada daha çok talep oluyor. Bu sene daha sıkıntılı. Geçen yıl bu kadar sıkıntı değildi. Baraj suyu çekildiğinde su almamız zorlaşıyor. En güzel mısırı Evren'de üretiyoruz. Eskişehir'de de ekiyoruz, İzmir'de de ekiyoruz ama Evren'in malı daha güzel" diye konuştu.