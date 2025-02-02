Ankara'da kumar oynayan şahıs akrabasından istediği borcu alamayınca tüfekle öldürdü

Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesindeki Ekin Mahallesi'nde bulunan Polatlar Stratejik Düşünebilmeyi Geliştiren Oyunlar Derneği'nde meydana geldi. Dernekte kumar oynayıp kaybeden Ali Giraç, akrabası Mustafa Demir ve arkadaşı B.D.'den borç istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine eve gidip pompalı tüfekle tekrar derneğe dönen Giraç, Mustafa Demir ve B.D.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mustafa Demir yaralanırken, saklanan B.D. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası yaya olarak kaçan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen saldırgan Ali Giraç, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.