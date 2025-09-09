GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAnkara'da kayınpeder dehşeti! Gelinini torununun gözü önünde öldürdü
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da kayınpeder dehşeti! Gelinini torununun gözü önünde öldürdü

Ankara'da kayınpeder dehşeti! Gelinini torununun gözü önünde öldürdü

09.09.2025 - 17:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ankara'da kayınpeder dehşeti! Gelinini torununun gözü önünde öldürdü

Ankara’da öğle saatlerinde meydana gelen kan donduran olayda boşanma aşamasında olan bir kadın, kayınpederi tarafından çocuğunun yanında öldürüldü.

Dehşete düşüren olay Ankara'da meydana geldi. Yenimahalle ilçesinde saat 13.00 sıralarında gelininin, oğlunu aldattığı düşüncesiyle konuşmaya giden kayınpeder K.A. gelini B.G.K. ile tartıştı.

Ankarada kayınpeder dehşeti Gelinini torununun gözü önünde öldürdü

TORUNUNUN YANINDA GELİNİNİ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine K.A. gelinini torununun yanında bıçakladı. Olay yerinden gelen sesler üzerine vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından B.G.K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Ankara'da kayınpeder dehşeti! Gelinini torununun gözü önünde öldürdü
#Gündem

Ankara'da kayınpeder dehşeti! Gelinini torununun gözü önünde öldürdü

Bolu'da gizemli keşif: 3 bin yıllık "Gladyatör Mezar Anıtı" sır perdesini araladı!
#Gündem

Bolu'da gizemli keşif: 3 bin yıllık "Gladyatör Mezar Anıtı" sır perdesini araladı!

Bolu'da DJ'lik yapan genç kadın kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Hafta sonu nişanlanmıştı
#Gündem

Bolu'da DJ'lik yapan genç kadın kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Hafta sonu nişanlanmıştı