Ankara'da kayınpeder dehşeti! Gelinini torununun gözü önünde öldürdü

Dehşete düşüren olay Ankara'da meydana geldi. Yenimahalle ilçesinde saat 13.00 sıralarında gelininin, oğlunu aldattığı düşüncesiyle konuşmaya giden kayınpeder K.A. gelini B.G.K. ile tartıştı.

TORUNUNUN YANINDA GELİNİNİ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine K.A. gelinini torununun yanında bıçakladı. Olay yerinden gelen sesler üzerine vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından B.G.K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.