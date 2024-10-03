Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ile halk sağlığını tehlikeye düşüren yabancı menşeli gıda ürünlerinin piyasaya sürüleceğini belirledi.

Bu kapsamda, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde bulunan iki depoya operasyon düzenlendi.

Yenimahalle ilçesindeki sahte içki yapımında kullanılan etil alkolün saklandığı depo ve etil alkolleri piyasaya sürmek için kullanılan araçta yapılan aramada, 1680 litre etil alkol ele geçirildi.

Mamak ilçesindeki depoda ise yabancı menşeili temel gıda ürünlerinin saklandığı belirlendi.

Burada yapılan aramalarda, 14 bin adet gümrük kaçağı temel gıda maddesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.