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Ankara'da inşaat alanında yangın

04.02.2025 - 10:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA /DHA

Ankara'da inşaat alanında yangın

Ankara’nın Çankaya ilçesinde inşaat alanında henüz bilinmeyen sebepten bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

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