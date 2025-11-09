Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi can verdi, kişi yaralandı

Kaza, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Kazada aynı aileden Yeliz Belikli, Ayhan Belikli, Hayrunnisa Belikli ve Yüksel Özlem Belikli’nin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.