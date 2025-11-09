GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAnkara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi can verdi, kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi can verdi, kişi yaralandı

Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi can verdi, kişi yaralandı

09.11.2025 - 23:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi can verdi, kişi yaralandı

Ankara’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belli oldu.

Kaza, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

İLGİLİ HABER

Zirai dondan etkilenmişlerdi! Gelecek yıl için umut veriyor
Zirai dondan etkilenmişlerdi! Gelecek yıl için umut veriyor

Kazada aynı aileden Yeliz Belikli, Ayhan Belikli, Hayrunnisa Belikli ve Yüksel Özlem Belikli’nin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Batman’da alacak-verecek kavgası katliama döndü! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
#Gündem

Batman’da alacak-verecek kavgası katliama döndü! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi can verdi, kişi yaralandı
#Gündem

Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi can verdi, kişi yaralandı

10 Kasım sözleri: KISA DUYGUSAL ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI! 10 Kasım mesajları ile Ata'mızı özlem ve minnet ile ifade eden 10 Kasım sözleri
#Gündem

10 Kasım sözleri: KISA DUYGUSAL ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI! 10 Kasım mesajları ile Ata'mızı özlem ve minnet ile ifade eden 10 Kasım sözleri