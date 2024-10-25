Ankara'da gökdelenin 43'üncü katından düşüp ölen Semanur için 'cinayet' iddiası

Olay, 20 Ekim akşamı Konutkent Mahallesi'ndeki bir gökdelende meydana geldi. Binicilik eğitmenliği yapan Semanur Arslan, arkadaşları Ferhat D. (43) ile Ezgi Ö.'nün (31) bulunduğu gökdelendeki eve gitti. Semanur, iddiaya göre bir süre sonra 43'üncü kattaki dairenin penceresinden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Semanur Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ferhat D. ve Ezgi Ö. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ferhat D.'nin ifadesinde Semanur Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında ise Arslan'ı göremediklerini söylediği öğrenildi. Ezgi Ö.'nün ise Arslan'ın, erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını belirttiği öğrenildi.

AİLE: İNTİHAR DEĞİL

Semanur Arslan'ın ailesi ise olaya intihar süsü verildiğini belirterek, Semanur'un öldürüldüğünü öne sürdü. Anne Elif Karaca, kızının asla intihar etmeyeceğini belirterek, "O gün çok mutluydu, Kapadokya'ya gideceğini söylemişti. Asla intihar edecek birisi değildi. Öldüğü evde yaşayan kadını görünce tepki göstermiştim. O da bana kendisiyle çok fazla görüşmediğini söylemişti. Ben başka yerde sanırken, o kadının evine götürmüşler. Kızım neden oradaydı bilmiyorum. Ankara'da olduğunu bile bilmiyordum" dedi.

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