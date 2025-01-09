Ankara'da göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Şentepe Mahallesi Sena Sokak'ta, inşaatı tamamlanan binanın önünde meydana geldi. Özel firma tarafından binaya kanalizasyon bağlantısı için yapılan kazı sırasında göçük oldu. 2 işçi göçük altında kaldı.

İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göçükte kalan işçiler için arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda işçilerin cansız bedenine ulaşıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Ankara Valiliği, Polatlı'da çöken kanalizasyon bağlantısı inşaatında hayatını kaybedenlerin, Sinan Yaman (31), ve İzzet Keskin (26) olduğunu açıkladı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Şentepe Mahallesi Atasoy Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarında göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin Sinan Yaman (31), ve İzzet Keskin (26) olduğu açıklandı. Olayda inşaat sorumlusu bir kişi de gözaltına alınırken, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma açıldı.

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