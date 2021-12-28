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GündemAnkara'da FETÖ/PDY operasyonu! 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu! 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "FETÖ/PDY terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları, örgüt mensuplarına para temin ederek dağıttıkları ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunmalarını planladıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi" denildi.

28.12.2021 - 08:54 | | DHA
Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu! 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade ve ele edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi ile yapılan teknik/fiziki takip çalışmaları sonucu elde edilen delillere göre FETÖ/PDY terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları, yurt dışındaki kaçak terör örgütü mensuplarından talimatlar alarak Ankara ili genelinde finans yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösterdikleri, örgüt mensuplarına para temin ederek dağıttıkları ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunmalarını planladıkları tespit edilen 11 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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